Ирландская Amarin уволит рабочих из-за конкуренции дженериковых компаний

Ирландская компания Amarin сократит более 40% рабочих мест. Причиной стала высокая конкуренция со стороны дженериковых препаратов в отношении средства компании Vascepa.

Ирландская фармацевтическая компания Amarin стремится сэкономить денежные средства с помощью плана по реструктуризации, который включает в себя пункт об увольнении более 40% своего персонала. Об этом сообщает издание BioPharmaDive. В прошлом году в Amarin работало около 560 штатных сотрудников. Согласно плану по реструктуризации, около 65% людей в коммерческом отделе компании в США будут уволены. По оценкам Amarin, реструктуризация сократит ее операционные расходы примерно на 100 млн долл. в течение следующего года, а также позволит инвестировать в запуск Vascepa в Европе.

Ключевой препарат компании Vascepa, который используется для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы и инсульт, столкнулся с конкуренцией со стороны дженериков.

Amarin считала Vascepa продуктом, который потенциально мог приносить не менее 1 млрд долл. от продаж ежегодно. Но проблемы с патентами на препарат препятствуют его коммерческому успеху.

Чистая выручка от препарата составила 607 млн долл. в 2020 году. Но в том же году Amarin проиграла несколько ключевых судебных тяжб по патентам, защищающим Vascepa. К 2021 году годовая чистая выручка Amarin упала до 580 млн долл., что, по мнению компании, в значительной степени было связано с дженериками. По состоянию на начало мая на рынок США поступили три копии препарата.

Акции Amarin, которые в некоторые моменты в 2018 и 2019 годах стоили около 20 долл. за штуку, с тех пор потеряли большую часть своей стоимости.

Николай Соколов

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