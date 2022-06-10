Фармпроизводитель «Брайт Вэй Индастриз» получит полмиллиарда рублей от ФРП

Компания ООО «Брайт Вэй Индастриз» получит от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный займ в размере 500 млн рублей на организацию производства готовых лекарственных препаратов на площадке «Технополис Москва – Алабушево».

Строительство фармацевтического комплекса должно завершиться в 2022 году. Запланирован выпуск 13 препаратов: антибиотики, блокаторы, диуретики, ингибиторы, антиаритмические средства – «Азитромицин», «Амиодарон», «Амлодивел», «Амлодипин», «Аторвастатин», «Бисопролол», «Велкардио», «Индапамид», «Каптоприл», «Клопидогрел», «Метопролол», «Моксифлоксацин» и «ЭналаВел». Они входят в список стратегически важных препаратов и список импортозамещения Минпромторга РФ.

На первом этапе (с 2023 года) планируется выпускать около 12,6 млн упаковок лекарственных средств в год, а после выхода на полную мощность (с 2025 года) – 16,7 млн упаковок ежегодно.

По данным компании, по большинству препаратов доля импорта на российском рынке превышает 30%, а в некоторых случаях достигает 60-70%. Реализация проекта позволит сократить зависимость от зарубежных поставок и снизить риск прекращения производства в России ввиду недоступности субстанций.

Общий бюджет проекта составляет 1,56 млрд рублей. Будет создано 337 рабочих мест, из них 26 высокопроизводительных.

gxpnews