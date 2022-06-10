«Союзфарма» попросила разрешить доставку рецептурных препаратов ИП

Аптеки обратились в Минздрав и Госдуму с предложением разрешить доставку рецептурных препаратов ИП. По словам директора ассоциации «Союзфарма», большинство ее членов — индивидуальные предприниматели, которых нет в проекте законопроекта по онлайн-торговле Rx-лекарств.

Ассоциация аптечных учреждений «Союзфарма» направила в Минздрав и Госдуму инициативу с просьбой разрешить аптекам, оформленным как индивидуальный предприниматель, разрешить доставку препаратов по электронным рецептам. Об этом на форуме «Неделя российского ритейла» рассказала исполнительный директор ассоциации Мария Литвинова, передает «Российская газета».

«Большинство членов ассоциации — индивидуальные предприниматели, а ИП не вошли в решение. На днях мы отправили инициативу в Минздрав и в Госдуму с просьбой устранить недоразумение и разрешить ИП заниматься доставкой рецептурных лекарств», — сказала она.

Когда аптекам, в том числе ИП, разрешат доставку рецептурных препаратов, аптеки активнее станут осваивать этот сектор, считает Литвинова. Она также отметила, что необходимо создать единый аптечный справочник, поскольку пока что аптечные организации работают на своих внутренних справочниках.

Президент Владимир Путин в апреле поручил правительству подготовить и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом. Он должен быть готов до 1 июля 2022 года. Отрасль ожидала, что это произойдет с 1 января 2022 года — такую дату в прошлом году анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Также правительство должно внедрить единый федеральный реестр назначений лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. Помимо этого необходимо предусмотреть поэтапное внедрение дистанционных технологий в целях формирования рецептов на лекарственные препараты в форме электронных документов в медицинской организации.

Ринат Васбеев

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