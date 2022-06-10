Законопроект о доступе Минпромторга к данным о производстве лекарств принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о доступе Минпромторга к данным о производстве лекарств, являющимся коммерческой тайной. Соответствующие изменения предлагается внести в ст.6 ФЗ «О коммерческой тайне» и ст.45 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (в части совершенствования обращения лекарственных средств).

В апреле с инициативой дать Минпромторгу доступ к коммерческой тайне производства лекарств выступили в правительстве. Минздрав должен будет по запросу ведомства предоставлять документы о процессе производства и контроле качества лекарственных препаратов, содержащихся в регистрационном досье на лекарственный препарат. Согласно пояснительной записке, это необходимо для лицензирования производства лекарственных средств и проведения инспекций на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики в рамках Евразийского экономического союза.

Также депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о создании регистра фармацевтов и студентов-медиков. Документ был внесен правительством в апреле. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Так, помимо персонифицированного учета медработников, предлагается также вести персонифицированный учет фармацевтов, а также студентов колледжей и вузов, которые учатся на медиков и фармацевтов. Законопроект позволит анализировать кадровый состав в сфере здравоохранения, а также трудоустройство специалистов, говорится в пояснительной записке.

Артем Косенок

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