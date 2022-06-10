Депутаты Госдумы предложили расширить аптечный ассортимент нелекарственных средств

Депутаты Госдумы предложили расширить аптечный ассортимент нелекарственных средств. К ним относится ряд товаров для поддержания здорового образа жизни, профилактики и гигиены.

Депутаты Госдумы предложили поддержать на фоне санкций аптечные организации, расширив ассортимент нелекарственных средств. В него должна войти продукция, предназначенная для поддержания здорового образа жизни, профилактики и гигиены. Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 55 ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Законопроект внесли депутаты Александр Петров, Олег Иванинский и Татьяна Кусайко.

Ранее с подобным предложением в Госдуму обращались представители фармотрасли. Об этом рассказала «ФВ» исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма» Мария Литвинова.

«Это очень давняя затея – идея всего сообщества. У нас было коллективное обращение от всех ассоциаций в Госдуму к депутату Александру Петрову. Мы очень рады, что нас услышали, потому что для нас это важно», – отметила она.

Авторы законопроекта отмечают, что, к примеру, защитная маска не всегда является медизделием и не разрешена к реализации аптеками. Также это относится и к ряду моющих и чистящих средств с противомикробным эффектом. По мнению депутатов, профилактические средства, аппараты для функциональных, диагностических исследований и для контроля физиологических параметров, для поддержания здорового и спортивного образа жизни доставят и удобство для посетителей аптек, и эти группы товаров обеспечат доступность лекарственных препаратов.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik