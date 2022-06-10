Регулятор США начал проверку в отношении страховщиков фармпрепаратов

Американский регулятор начал расследование в отношении страховых компаний, действующих на рынке фармпрепаратов. Их обвиняют в том, что они пользуются своим положением и направляют людей в аффилированные с ними аптеки.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала расследование в отношении крупнейших страховых компаний на рынке препаратов, пишет BioPharmaDive.

Регулятор требует от шести компаний, занимающихся страхованием и обслуживанием рецептов на лекарственные препараты (PBM — Pharmacy Benefits Management) — CVS Caremark, Express Scripts, OptumRx, Humana, Prime Therapeutics и MedImpact Healthcare Systems — предоставить рабочую документацию за последние пять лет.

PBM были созданы в 1960-х годах для обработки претензий страховых компаний. Они выступают в качестве посредников на рынке лекарственных средств. Компании договариваются о скидках с производителями лекарств, составляют списки препаратов со скидками, заключают контракты с аптеками и помогают им возмещать расходы. Они утверждают, что экономят деньги для всей системы здравоохранения, поскольку благодаря им цены на препараты снижаются. Но бизнес-модель таких фирм подвергается критике со стороны некоторых поставщиков, аптечных сетей, федеральных регулирующих органов и политиков. Они указывают на негативную роль PBM в отношении роста расходов на здравоохранение, а также высказывают недовольство их сложными и непрозрачными контрактами.

FTC заявила, что в ходе расследования будут изучаться платежи, которые PBM взимают с неаффилированных аптек, а также методы, которые они используют для перенаправления потоков пациентов в аптеки, которые связаны с PBM.

BioPharmaDive отмечает, что крупнейшие PBM интегрированы с компаниями в области медицинского страхования. CVS Caremark, Express Scripts и OptumRx контролируют почти 80% этого рынка и управляются CVS (также владеет страховой компанией Aetna), Cigna и UnitedHealth (управляет страховой компанией UnitedHealthcare). Кроме того, СVS управляет одной из крупнейших в США аптечных сетей.

Pharmacy Benefits Management

Николай Соколов

pharmvestnik