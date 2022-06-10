В Росздравнадзоре заявили о снижении числа подделок лекарств

В Росздравнадзоре заявили о снижении числа подделок лекарственных препаратов: за последние пять лет они уменьшились в четыре раза. В том числе это заслуга системы маркировки, сообщили в службе.

Общее количество забракованных серий лекарств (недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных) снизилось в четыре раза за последние пять лет. Об этом сообщила в интервью «Известиям» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«К примеру, в 2021 году из общего количества проверенных препаратов было забраковано менее 0,12%», — сказала она.

По ее словам, во многом это заслуга и системы маркировки. Каждый человек может сканировать код и узнать, где этот препарат был выпущен, продавался, и проследить всю его цепочку. При таких возможностях аптека «побоится связываться с фальсификатами», отметила Самойлова.

В апреле Минздрав предложил провести эксперимент по мониторингу отпуска лекарств по рецепту через систему маркировки. Среди целей эксперимента — создание новой государственной информационной системы медицинских назначений. Она будет отслеживать движение препаратов — от выписки рецепта до продажи в аптеке.

В конце мая сообщалось, что Росздравнадзор в 2021 году изъял из обращения 2,4 млн упак. лекарств: их качество не соответствовало установленным требованиям. Первое место в структуре нарушений по результатам проверок заняло хранение лекарств — 78%. Следом идут реализация и отпуск (14%), перевозка (6%) и уничтожение (2%), писал «ФВ».

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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