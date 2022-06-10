Самойлова: недостатка лекарств и медизделий в стране практически нет

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова в интервью «Известиям» заявила, что в стране были проблемы с нехваткой некоторых препаратов и медизделий, но к настоящему моменту их удалось решить почти полностью. Так, по ее словам, практически все закупки лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями и льготных категорий граждан произведены, потребность в лекарствах на 2022 год закрыта почти полностью и уже состоялась часть торгов на 2023 год.

«И по орфанным заболеваниям, и для льготных категорий граждан – это и федеральная, и региональная льгота – практически все закупки произведены, 2022 год закрыт почти полностью. Мы можем с уверенностью сказать, что льготники до конца года точно будут получать свои лекарства», – отметила Самойлова.

Она подчеркнула: несмотря на то что американские и другие западные производители заявили о прекращении поставок в нашу страну расходных материалов для производства лекарств, этот вопрос удалось отработать. Зарубежные производители уже прекратили ввоз в Россию импортных фармсубстанций, стандартных образцов и хроматографических колонок. Однако, по словам Самойловой, удалось найти их аналоги в странах Азии. Эти страны готовы поставлять продукцию в Россию.

Глава Росздравнадзора отметила, что введение ограничительных мер против России привело к ажиотажному спросу на лекарства в марте 2022 года. «Самая сложная история была в марте с L-тироксином и карбамазепином – их ажиотажно раскупали. <…> На сегодняшний день L-тироксин введен в оборот в количествах почти на 30% больше по сравнению с прошлым годом, сейчас с ним проблем нет. Что касается карбамазепина, с ним был вопрос перерегистрации предельной отпускной цены, из-за чего возникли задержки с продажей препарата. Сегодня тоже проблем нет, цена перерегистрирована», – сообщила Самойлова.

Также она рассказала, что в мае были сложности с медицинскими изделиями: не хватало рентгеновской пленки. По ее словам, компании-производители Agfa и Fujifilm отказались поставлять пленку в Россию, сославшись на санкции. «Мы провели с ними работу, пленку уже завезли в страну. Более того, российская фирма «Тасма», которая долгое время не изготавливала пленку, теперь запускает производство. Фактически проблема решена», – отметила она.

Кроме того, Алла Самойлова сообщила, что некоторые регионы жалуются на нехватку медицинских перчаток, лабораторных расходных материалов, бумаги для регистрации ЭКГ, а также на сложности с расходными материалами, в частности рентгеновскими трубками для КТ/МРТ-томографов. По ее словам, в настоящее время Минпромторг решает вопрос о возможности выпуска такой продукции в России.