На Украине вступил в силу закон о запрете на лекарства из России и Белоруссии

На Украине вступил в силу закон о запрете оборота лекарственных средств, чье производство находится на территории России и Белоруссии.

На Украине с 8 июня вступили в силу изменения в закон «О лекарственных средствах», сообщается на сайте Верховной Рады. Изменения предполагают запрет на обращение препаратов, чье производство находится на территории России и Белоруссии.

В государственной регистрации может быть отказано или она может быть отменена, если по результатам экспертизы будет установлено, что один или несколько этапов производства лекарства ведется предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории России или Белоруссии. Закон действует до истечения трехмесячного срока после прекращения или отмены военного положения в стране.

Инициатором законопроекта выступили более 20 депутатов от правящей партии «Слуга народа», включая главу Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого. Законопроект был принят депутатами 22 мая.

Ринат Васбеев

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