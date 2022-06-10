Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в мае на 1,1%

Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в апреле на 1,1%. Стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП уменьшилась на 1%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 1,1%. В их числе:

левомеколь — на 4,6%;

афобазол — на 4,1%;

канефрон Н — на 4,0%;

синупрет, энтеросгель, ренгалин, кеторол экспресс, нафазолин, нимесулид, аципол, магне В 6 — на 1,8—3,0%;

— на 1,8—3,0%; комбинированные анальгетики, валидол, поливитамины, эргоферон, корвалол, мидокалм — на 1,3—1,7%.

Выросли цены:

йод — на 4,6%;

таурин — на 1,0%;

валерианы экстракт — на 0,9%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,6%;

метилурацил — на 0,3%.

Цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП в среднем снизились на 1,0%. В том числе:

ацетилцистеин (АЦЦ) — на 3,1%;

супрастин — на 2,5%;

эналаприл — на 2,1%;

ксарелто, фосфоглив, панкреатин, осельтамивир, винпоцетин, цефтриаксон, ксилометазолин, бисакодил, гриппферон, амлодипин, омепразол, колекальциферол (витамин D 3 ) — на 1,2—1,9%.

Выросли цены:

перекись водорода — на 1,8%;

дротаверин — на 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:

термометры медицинские электронные стандартные — на 1,5%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 1,3%;

аппараты для измерения артериального давления — на 0,1%.

Выросли цены:

шприцы одноразовые — на 3,2%;

вата отечественная — на 1,9%;

бинты — на 1,8%;

корригирующие очки — на 0,9%.

Артем Косенок

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