Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в мае на 1,1%

Росстат сообщил о снижении цен на лекарства в апреле на 1,1%. Стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП уменьшилась на 1%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае.
Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 1,1%. В их числе:
- левомеколь — на 4,6%;
- афобазол — на 4,1%;
- канефрон Н — на 4,0%;
- синупрет, энтеросгель, ренгалин, кеторол экспресс, нафазолин, нимесулид, аципол, магне В6 — на 1,8—3,0%;
- комбинированные анальгетики, валидол, поливитамины, эргоферон, корвалол, мидокалм — на 1,3—1,7%.
Выросли цены:
- йод — на 4,6%;
- таурин — на 1,0%;
- валерианы экстракт — на 0,9%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,6%;
- метилурацил — на 0,3%.
Цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП в среднем снизились на 1,0%. В том числе:
- ацетилцистеин (АЦЦ) — на 3,1%;
- супрастин — на 2,5%;
- эналаприл — на 2,1%;
- ксарелто, фосфоглив, панкреатин, осельтамивир, винпоцетин, цефтриаксон, ксилометазолин, бисакодил, гриппферон, амлодипин, омепразол, колекальциферол (витамин D3) — на 1,2—1,9%.
Выросли цены:
- перекись водорода — на 1,8%;
- дротаверин — на 0,2%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:
- термометры медицинские электронные стандартные — на 1,5%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 1,3%;
- аппараты для измерения артериального давления — на 0,1%.
Выросли цены:
- шприцы одноразовые — на 3,2%;
- вата отечественная — на 1,9%;
- бинты — на 1,8%;
- корригирующие очки — на 0,9%.
Артем Косенок
pharmvestnik