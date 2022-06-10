RNC Pharma сообщила об изменении в апреле географии поставок ветпрепаратов

Аналитики RNC Pharma сообщили об изменении географии поставок ветпрепаратов. Значительно сократились отгрузки из Бельгии, Австрии, Франции и Германии, но при этом увеличились из Китая, Словении и Швейцарии.

В апреле изменилась география поставок ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Так, значительно сократились отгрузки ветпрепаратов из таких стран, как Бельгия, Австрия, Франция и Германия. Значительным ростом же отметились отгрузки из Китая (в 14,6 раза в упаковках), Словении (в 4,8 раза) и Швейцарии (в 2,6 раза). По группе кормовых добавок рекордное снижение фиксировалось в отношении отгрузок из Германии, Бельгии и Малайзии. При этом поставки из Турции выросли относительно апреля прошлого года в 8 раз (в тоннах), из Китая в 2,9 раза, а из Венгрии в 20 раз. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Общий объем поставок ветпрепаратов в Россию за период с января по апрель 2022 года составил 12,4 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Относительно аналогичного периода прошлого года рублевая динамика поставок уходит в минус — поставки сократились на 3,6%. Денежный объем ввоза кормовых добавок, наоборот, значительно вырос. Относительно января—апреля 2021 года зафиксирован рост на 23,4%, с начала года было ввезено продукции на 15,5 млрд руб.

Натуральная динамика в отношении обеих категорий однородная, поставки уходили в минус. Пока снижение относительно небольшое, по категории ветпрепаратов поставки сократились на 5,9% при проведении расчетов в упаковках: всего за четыре месяца было ввезено 9,4 млн упаковок. Динамика по кормовым добавкам составила -2,2% (ввезено 2,7 млн упак.), а с точки зрения поставленного тоннажа падение вообще было минимальным — всего 0,7% (ввезено 44,4 тыс. тонн).

Если в феврале и марте денежный объем поставок ветпрепаратов и кормовых добавок синхронно рос, то по итогам апреля динамика по обеим группам уходит в минус. Относительно апреля прошлого года ввоз ветпрепаратов сократился на 6,9%, группа кормовых добавок потеряла 14,6%. При этом натуральная динамика носила разнонаправленный характер: ввоз ветпрепаратов в апреле вырос в упаковках на 14%, а общая масса поставленных кормовых добавок оказалась меньше, чем в апреле 2021 года, на 34%. Как отмечают в RNC Pharma, это вполне объяснимо, суммарный тоннаж ввезенных за период ветпрепаратов почти в 10 раз ниже, чем кормовых добавок. Последние ввозятся преимущественно по морю, а сфера контейнерных перевозок на морских линиях одной из первых пострадала из-за санкционного давления.

Среди TOP20 компаний-производителей ветпрепаратов по денежному объему поставок максимальные темпы роста в январе—апреле показала испанская «Лаборатории Маймо». За год поставки выросли в 22,8 раза, если считать в рублях. Основной вклад в динамику внесли антибактериальные препараты для СХЖ «Доксигран» и «Энрогран». Второй с точки зрения динамики результат показала также испанская компания «Биокорм Интернэшнл» (в 14,6 раза), здесь также речь шла о поставках антибиотиков, в частности препарата «Амоксивет». Третий результат в топе показал китайский «Даянг Биотех Групп» из провинции Чжэцзян (в 7,9 раза), здесь также отличился антибактериальный препарат «Эндуро».

В отношении топовых поставщиков кормовых добавок по итогам января—апреля этого года достойны упоминания голландская «Орффа Эддитивс» (рост в 5 раз) и китайская «Санвин Биотех» (в 4,1 раза). В первом случае рост поставок обеспечивали линейки «Эксеншиал» и «Орффа Витамин». В отношении компании из Поднебесной единственным наименованием был «Бетаин гидрохлорид».

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок

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