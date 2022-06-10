Радиофармпрепарат на основе актиния-225 начали вводить в клиническую практику

Всерегиональное объединение «Изотоп» (входит в ГК «Русатом Хэлскеа») 8 июня поставило Российскому научному центру рентгенорадиологии (РНЦРР) Минздрава РФ медицинский изотоп актиний-225. В ходе клинических исследований (КИ) 4 июня проведено успешное введение радиофармпрепарата первым пациентам с раком предстательной железы. Всерегиональное объединение «Изотоп» (входит в ГК «Русатом Хэлскеа») 8 июня поставило Российскому научному центру рентгенорадиологии (РНЦРР) Минздрава РФ медицинский изотоп актиний-225. В ходе клинических исследований (КИ) 4 июня проведено успешное введение радиофармпрепарата первым пациентам с раком предстательной железы.

«Показаниями к такому лечению явилась кастрационная резистентность у больных раком предстательной железы», – отметили в компании. По словам заведующего клиникой ядерной медицины РНЦРР Дмитрия Фомина, в медцентре уже сформирован пул пациентов, которым до конца года потребуется не менее 400 введений актиния-225.

«Изотоп» также поставляет актиний-225 зарубежным фармкомпаниям, ведущим разработку инновационных радиофармпрепаратов.

В настоящее время одним из трех производителей радиоактивного изотопа актиния-225 в мире и пока единственным в России является Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом»).

В конце декабря 2021 года «Русатом Хэлскеа» получила положительное заключение Главгосэкспертизы на проект завода по производству радиофармпрепаратов на базе АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» по международным стандартам GMP. Компания планирует начать строительство предприятия в 2022 году. Согласно заявлению «Русатом Хэлскеа», мощность предприятия составит 89 тысяч кюри в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд рублей.

На заводе планируется выпускать порядка 20 наименований препаратов и медицинских изделий для радионуклидной диагностики и лечения онкозаболеваний, в том числе наиболее востребованные продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99, а также радиофармпрепараты на основе лютеция-177, актиния-225 и радия-223.

По данным Аналитического центра Vademecum, в 2021 году на выполнение радионуклидной лучевой терапии онкозаболеваний (входит в перечень высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС) 11 федеральных центров получили госзадание на 458,4 млн рублей. Больше всего квот на выполнение этого вида ВМП – 400 на общую сумму 124,5 млн рублей – у Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА в Димитровграде.