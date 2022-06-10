Для российских пациентов с ALK+ распространенным раком легкого стало доступно новое решение в терапии первой линии

Препарат «Лорвиква» («Лорлатиниб») от Pfizer был одобрен Министерством здравоохранения РФ для использования в качестве терапии первой линии для лечения пациентов с положительным по киназе анапластической лимфомы (ALK+) распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). До этого препарат был рекомендован для лечения в случаях прогрессирования заболевания после терапии ингибиторами тирозинкиназы (ИТК) 2-го поколения. Основанием для расширения одобрения препарата стали выдающиеся результаты рандомизированного исследования третьей фазы CROWN: «Лорлатиниб» снизил риск прогрессирования заболевания или летального исхода на 72% по сравнению с «Кризотинибом» у пациентов, ранее не получавших терапии.

На долю НМРЛ приходится примерно 80-85% всех случаев рака легких, при этом ALK+ опухоли встречаются примерно у 3-5% пациентов с этим диагнозом. Существенным препятствием для лечения метастатического НМРЛ является формирование вторичной резистентности к существующей терапии у большинства больных, что приводит к потере контроля над заболеванием и сохраняет показатели пятилетней выживаемости на низком уровне.

«Лорлатиниб» – селективный ИТК ALK 3-го поколения. Летом 2021 года препарат был зарегистрирован в РФ в качестве терапии второй линии для пациентов, заболевание которых прогрессировало после применения ИТК 2-го поколения или нескольких ИТК ALK: «Алектиниба» или «Церитиниба» в качестве терапии первой линии или «Кризотиниба» и как минимум еще одного ИТК ALK.

Еще в 2017 году началось изучение эффективности препарата «Лорвиква» в качестве терапии первой линии. В рамках глобального рандомизированного исследования 3-й фазы CROWN сравнивалась эффективность «Лорлатиниба» и «Кризотиниба» в качестве терапии первой линии у 296 пациентов с распространенным ALK+ НМРЛ, которые ранее не получали системного лечения метастатического заболевания. Участники были рандомизированы 1:1 для получения монотерапии «Лорвиквой» («Лорлатиниб») или «Ксалкори» («Кризотиниб»). Промежуточные результаты показали, что у группы, принимавшей «Лорлатиниб», риск прогрессирования заболевания и летального исхода был на 72% ниже, чем у группы, получавшей «Кризотиниб». Кроме того, полный или частичный ответ на лечение наблюдался у 76% (95% ДИ, от 68 до 83) пациентов в группе «Лорлатиниба» и у 58% (95% ДИ, от 49 до 66) пациентов в группе «Кризотиниба». Среди пациентов с измеримыми метастазами в ЦНС 82% (95% ДИ, от 57 до 96) и 23% (95% ДИ, от 5 до 54) соответственно имели интракраниальный ответ, а у 71% пациентов, получавших «Лорлатиниб», был полный интракраниальный ответ на лечение.

gxpnews