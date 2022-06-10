Онкопортфель «Промомеда» пополнился новым препаратом для терапии рака крови

ГК «Промомед» зарегистрировала лекарственное средство «Леналидомид» для лечения множественной миеломы. Противоопухолевый препарат стал четвертым в онкопортфеле компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Промомеда».

Лекарственное средство содержит активное вещество леналидомид. Оно влияет на иммунную систему организма и оказывает непосредственное воздействие на опухолевые клетки, подавляя их рост.

«Формирование портфеля лекарственных средств, направленных на терапию социально значимых, в том числе онкологических заболеваний, – одна из важнейших задач для ГК „Промомед” в рамках стратегии решения глобальных медицинских проблем, спасения жизней и существенного улучшения здоровья пациентов. При выведении новых препаратов на рынок, в том числе дженерических, компания предлагает пациентам эффективные и безопасные лекарственные средства за счет высокого качества их субстанций, технологичности производственных процессов, высочайших стандартов контроля качества», – говорится в сообщении.

«Леналидомид» производства «Промомед» будет выпускаться в форме капсул дозировкой от 2,5 до 25 мг. Препарат входит в перечень ЖНВЛП.

«Множественная миелома – одно из самых распространенных заболеваний в онкогематологии, вторая по частоте опухоль кроветворной системы. Еще недавно она считалась болезнью пожилых людей, но последние несколько лет заболевание все чаще выявляется у людей в возрасте 45-50 лет. Ежегодно только в нашей стране фиксируется свыше 4000 тысяч случаев», – рассказали в компании.

Портфель «Промомеда» ранее пополнился новым препаратом против ВИЧ-инфекции.

gxpnews