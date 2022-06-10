Тренажеры для реаниматологов начнут производить в технополисе «Москва»

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в текущем году запустит серийное производство симуляторов дыхания – оборудования, которое предназначено для обучения студентов и медиков работе на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Тренажер воспроизводит дыхание людей с нарушениями работы легких различной степени тяжести. Симулятор совместим с аппаратами ИВЛ любых производителей. Он компактен, просто настраивается и управляется, говорится в сообщении.

«Работу над созданием и совершенствованием симуляторов дыхания резидент ОЭЗ Москвы „Хирана+” начал в 2020 году. Изначально тренажер задумывался как альтернатива зарубежным аналогам. В результате инженерам компании удалось не только создать собственное техническое решение, но и полностью локализовать его изготовление в России. Аппарат поступит в серийное производство в 2022 году, в его разработку вложено более 3 млн рублей. К 2026 году компания планирует выпускать 2-2,5 тысячи таких тренажеров ежегодно», – заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Прибор в 1,5-2 раза дешевле зарубежных аналогов. Сейчас завершается тестирование аппарата в российских клиниках, которые могут приобрести его в дальнейшем. Готовятся также документация и линии для серийного производства симулятора.

Компания «Хирана+», специализирующаяся на аппаратах искусственной вентиляции легких, работает на площадке в Печатниках с середины 2018 года. В 2020 году предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».

«Мощности предприятия позволяют выпускать свыше 500 единиц медицинского оборудования в год. Резидент вложил более 66 млн рублей в развитие производства в столичной особой экономической зоне и создал 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Сегодня оборудование, которое выпускает компания, на 70% состоит из деталей, изготовленных в России», – отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

gxpnews