Catalent и MigVax заключили сделку по разработке таблетированной вакцины от COVID-19

Компания Catalent и израильская биофармацевтическая фирма MigVax заключили соглашение о разработке технологии перорально распадающихся таблеток (ODT) Zydis для доставки вакцины против COVID-19, MigVax-101, сообщает Pharmaceutical Technology.

MigVax-101 – распадающаяся после перорального приема лиофилизированная таблетированная вакцина против COVID-19. Она продемонстрировала эффективность в доклинических испытаниях.

Пероральная форма вакцины имеет существенные преимущества, отмечает издание. К ним относятся простота дозирования, хранения и транспортировки, возможность использования вариантов в будущем и применимость к более широкому населению.

Технология Zydis помогает создавать лиофилизированные таблетки, которые быстро растворяются во рту, не требуя воды. Такая форма препарата имеет различные преимущества по сравнению со стандартными пероральными лекарствами, в том числе помогает повысить приверженность пациентов лечению ввиду удобства потребления.

В соответствии с соглашением Catalent проведет технико-экономическое обоснование превращения MigVax-101 в лекарственную форму Zydis Bio ODT и оценит доклинические характеристики и стабильность вакцины. Работы будут проводиться на площадке компании Catalent в Суиндоне, Великобритания.

gxpnews