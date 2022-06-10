В Белоруссии появится производство лекарственных средств на основе плазмы крови

В белорусском городе Ганцевичи построят биотехнологическое производство лекарственных средств на основе плазмы крови, сообщает агентство «Минск–Новости». Новый научно-производственный корпус РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий будет соответствовать международным стандартам GMP, отметил директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко на пресс-конференции 9 июня.

По словам специалиста, предприятие возведут в рамках инновационного проекта «Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP», который включен в государственную программу инновационного развития Белоруссии на 2021–2025 годы. В результате реализации проекта будет организовано современное биофармацевтическое производство с полным циклом переработки около 50 т плазмы в год, заготавливаемой на территории страны.

«В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по строительству нового завода. На строительство этого предприятия планируют израсходовать около 42 млн (белорусских) рублей», — отметил заместитель главного инженера-начальник управления «МБИ» ОАО «Институт Белгоспроект» Александр Сидоров.

В Минске также планирует строительство нового производственного корпуса РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, где дополнительно будут производиться инновационные продукты, такие как рекомбинантные факторы свертывания крови, клей хирургический на основе альбумина, стволовые клетки.

gxpnews