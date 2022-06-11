GSK представила новый имидж компании

GSK представила обновленный имидж бренда. Компания в настоящий момент занимается выделением своего подразделения рецептурных средств в отдельную фирму и хочет создать новый образ.

GSK представила новый образ своего бренда, об этом сообщается на сайте компании. Сейчас компания занимается выделением из своего состава подразделения безрецептурных препаратов, которое получило название Haleon. Оно будет завершено в июле 2022 года.

Новый образ GSK сохранит прежние цвета, но при этом компания поменяла логотип. На сайте компании говорится, что переосмысление бренда обусловлено необходимостью «отражать наши новые цели и амбиции роста, [которые] сочетают в себе науку, технологии и талант, сохраняя при этом ключевые элементы своего наследия».

На сайте также сообщается, что «повороты ДНК» в логотипе «черпают вдохновение из визуального языка биологических наук, секвенирования генома и анализа данных, но… все еще ощущаются теплыми и человечными».

«Мы очень хорошо об этом подумали, и это что-то гораздо большее, чем просто логотип. Мы действительно пытались воплотить в жизнь связь между наукой, технологиями и талантами», — заявила старший вице-президент GSK по глобальным коммуникациям и генеральный директор компании Салли Джексон.

Компания также добавила, что намерена начать применять свой новый образ «на упаковке своей продукции, в физических местах и ​​в цифровом пространстве в ближайшие месяцы».

Хотя новый бренд GSK не станет официальным до тех пор, пока Haleon не начнет функционировать как отдельная организация, сотрудники компании уже согласились с предложенными изменениями.

Ранее «ФВ» сообщал, что компания приняла решение официально сократить свое предыдущее название GlaxoSmithKline до GSK. Это связано с реорганизацией, а также с тем, что компания хочет «упростить» название. Все сотрудники компании уже называют ее так, сокращая более громоздкое наименование. Производитель решил «узаконить» эту практику.



Фото: www.gsk.com

Николай Соколов

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