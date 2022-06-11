CureVac купит Frame Cancer для создания персонализированных противоопухолевых вакцин

Немецкая CureVac приобретет компанию Frame Cancer Therapeutics, которая занимается выявлением неоантигенов при разных типах рака. CureVac в союзе с Frame планирует создавать персонализированные противораковые вакцины.

CureVac объявила о приобретении Frame Cancer Therapeutics, частной компании, специализирующейся на геномике и биоинформатике для выявления неоантигенов при различных типах рака. Общая сумма сделки оценивается в 32 млн евро, сообщает издание Bionity. Оплата будет производиться акциями CureVac. Изначально Frame получит авансовый платеж в размере 50% от суммы, оставшиеся выплаты будут разделены на два этапа, которые будут связаны с успешностью реализации проектов.

«Платформа биоинформатики, разработанная исследователями Frame, может идентифицировать широкий набор неоантигенов… и может значительно увеличить вероятность разработки высокоэффективных противораковых вакцин, — заявил глава CureVac Франц-Вернер Хаас. — Мы рады объединить усилия с… командой Frame Cancer Therapeutics и объединить их возможности в области биоинформатики с нашим собственным опытом в области мРНК, чтобы потенциально создать новый класс противораковых вакцин».

Платформа FramePro компании Frame идентифицирует структурные изменения в геноме рака, которые приводят к появлению новых открытых рамок считывания (нуклеотидных последовательностей, содержащих набор кодонов для синтеза белка). Эти новые открытые рамки считывания приводят к появлению новых белков-неоантигенов, которые отсутствуют в здоровых тканях и могут быть распознаны иммунной системой как чужеродные. Хотя эти генетические изменения очень специфичны у каждого человека, полученные в результате белки могут быть общими для многих пациентов, что потенциально позволяет разрабатывать противораковые вакцины для более широкого круга людей.

Дополнительным применением технологии Frame будет разработка персонализированных противораковых вакцин, что позволяет использовать весь антигенный потенциал опухоли. CureVac намерена разрабатывать персонализированные противораковые вакцины на платформе мРНК.

Николай Соколов

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