СМИ сообщили о задержании в Италии гендиректора компании «Пробиофарм»

СМИ сообщили о задержании в Италии гендиректора компании «Пробиофарм» Лии Мурадовой. Она временно помещена в женскую тюрьму курортного города Поццуоли. Ее обвиняют в попытке захвата компании «Фармсервис» и хищении.

В гостинице в Италии по запросу России задержали гендиректора компании «Пробиофарм» Лию Мурадову. При оформлении номера сотрудник отеля обнаружил, что женщина разыскивается по линии Интерпола, и сообщил об этом в местную полицию, пишет «Коммерсантъ». До рассмотрения в суде экстрадиционного запроса Генпрокуратуры России задержанная была помещена в женскую тюрьму курортного города Поццуоли. В итальянской полиции не комментируют задержание Мурадовой.

Ранее «ФВ» писал, что Лия Мурадова обвиняется в попытке захвата компании «Фармсервис», а также хищении части кредита на сумму €336 тыс., выделенных на покупку оборудования государственным Российским фондом технологического развития. Организатором обоих преступлений следствие считает владелицу одной из крупнейших российских аудиторских контор «РСМ-Русь» Елену Лоссь.

По версии следствия, Лоссь пыталась незаконно получить под свой контроль компанию «Фармсервис», принадлежащую Елене Терешковой (дочь первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой) и сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву. Они также владели компанией «Пробиофарм». Кроме того, подозреваемая похитила деньги, выделенные на покупку технологической линии для производства пробиотиков. Общая сумма ущерба по делу составляет 320 млн руб.

По данным СКР, после своего назначения в марте 2020 года советником гендиректора компании «Пробиофарм», а в феврале 2021 года и советником гендиректора «Фармсервис» Елена Лоссь с помощью своих доверенных лиц, Лии Мурадовой и Константина Беляева, незаконно взяла эти фирмы под контроль. Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.199 УК) и покушении на такое мошенничество (ст.30 и ч.4 ст.159 УК).

Артем Косенок

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