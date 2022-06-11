Bristol-Myers будет применять искусственный интеллект для оптимизации клинических испытаний

Bristol-Myers Squibb заключила соглашение с Owkin с целью применения искусственного интеллекта для оптимизации клинических испытаний. Сумма сделки составит 180 млн долл. В ноябре прошлого года Owkin также начала работать с Sanofi.

Французская компания Owkin подписала контракт с Bristol-Myers Squibb с целью оптимизации клинических испытаний с помощью искусственного интеллекта. В рамках сделки Owkin получит 80 млн долл. в виде аванса, а также может получить дополнительные выплаты в размере более 100 млн долл. по мере того, как клинические испытания перейдут на более поздние стадии, пишет Endpoints News.

Глобальная исследовательская сеть Owkin занимается обработкой больших объемов медицинских данных с помощью моделей искусственного интеллекта. Компания основана на федеративном обучении, когда алгоритм обучается на нескольких децентрализованных устройствах или серверах, без обмена данными в закрытой среде. Это позволяет специалистам безопасно подключаться к обширным объемам медицинских данных и обучать модели искусственного интеллекта без необходимости соединять всю информацию вместе.

В ноябре прошлого года Owkin заключила сделку с Sanofi. Она была направлена на использование платформы компании для определения биомаркеров для онкозаболеваний. Впоследствии эти данные использовались в испытаниях.

Новый договор с Bristol-Myers отличается от сделки с французским производителем. В этом случает Owkin полностью сосредоточится на разработке и оптимизации клинических испытаний. Компания будет заниматься более точным определением конечных точек в испытаниях, более тщательным подбором людей для них и повышением эффективности испытаний.

Owkin и Bristol-Myers уже имеют трехлетнюю историю сотрудничества, которое включало ряд проектов по идентификации биомаркеров и улучшению результатов клинических испытаний с использованием реальных данных.

Николай Соколов

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