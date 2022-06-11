Российские производители с начала года увеличили число клинических исследований

С начала года отечественные производители увеличили количество клинических исследований почти на 90%. Испытания компаний из Евросоюза и США, наоборот, снизились на 18,5%.

По итогам января — мая 2022 года Минздрав выдал 365 разрешений на проведение клинических исследований. Это на 36,2% больше, чем годом ранее, следует из данных профильного реестра, которые приводит «Коммерсантъ». Число выданных российским компаниям разрешений увеличилось на 86,8% — до 213 единиц. Фармпроизводители из Европы и США получили 110 разрешений, что на 18,5% меньше, чем годом ранее.

Также растет доля проводимых исследований биоэквивалентности. За первые пять месяцев года число разрешений на такие испытания составило 169 (+76%). При этом 87 из них пришлось на апрель — май. Число зарегистрированных исследований новых препаратов или новых показаний известных препаратов выросло на 14%.

О том, что ряд зарубежных компаний в марте и апреле приостановили новые клинические исследования в России, ранее писал «ФВ». В частности, об изменении работы заявили Sanofi, Novartis, AbbVie, Takeda Pharmaceutical, GlaxoSmithKline и другие. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Артем Косенок

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