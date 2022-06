На закупку оборудования для расширенного неонатального скрининга направят 2,6 млрд рублей Ученые создали не разрушающий здоровые клетки препарат против рака легких » Пациенты с ВИЧ и гепатитом C призывают расширить перечень ЖНВЛП на 2023 год Коалиция по готовности к лечению (ITPCru) 8 июня направила письмо Сергею Глаголеву – заместителю министра здравоохранения РФ и председателю Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных средств и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (ЖНВЛП и ВЗН). Со ссылкой на профильных пациентов, ITPCru просит включить в перечень ЖНВЛП на 2023 год новые препараты от ВИЧ-инфекции и гепатита C. Коалиция по готовности к лечению (ITPCru) 8 июня направила письмо Сергею Глаголеву – заместителю министра здравоохранения РФ и председателю Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных средств и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (ЖНВЛП и ВЗН). Со ссылкой на профильных пациентов, ITPCru просит включить в перечень ЖНВЛП на 2023 год новые препараты от ВИЧ-инфекции и гепатита C. В преддверии заседания Комиссии Минздрава ITPCru просит включить в перечень ЖНВЛП на 2023 год комбинированный препарат с МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин (Элпида Комби от «Вириом») для терапии ВИЧ-инфекции. Это может способствовать расширению выбора антиретровирусной терапии, в том числе для пациентов с непереносимостью других опций первой и второй линий лечения ВИЧ-инфекции, говорится в письме. Представители ITPCru отмечают, что включение препарата в список возможно только при условии проведения дополнительных КИ, в том числе по влиянию пищи на степень абсорбции препарата, а также совместимости с лекарствами для лечения вирусных гепатитов и туберкулеза. В случае включения Элпиды Комби в ЖНВЛП в ITPCru призывают обеспечить значительное снижение цены на этот препарат. Представители организации также просят включить в ЖНВЛП отдельно вещества рилпивирин (Эдюрант от Johnson & Johnson) и тенофовир+эмтрицитабин (Трувада от Gilead), входящие в состав комбинированного препарата Эвиплера от Johnson & Johnson, который уже присутствует в перечне. Все эти лекарственные средства также используются для терапии ВИЧ-инфекции. В ITPCru полагают, что включение веществ в ЖНВЛП по отдельности может существенно снизить как их стоимость, так и цены на комбинированные препараты с содержанием этих веществ. Для лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС) представители Коалиции по готовности к лечению предлагают включить в список ЖНВЛП препарат с МНН глекапревир+пибрентасвир (Мавирет от AbbVie). Включение препарата в ЖНВЛП необходимо, отмечают в ITPCru, так как это первый и пока единственный препарат в России, разрешенный для применения при терапии ХВГС у детей от 3 до 12 лет. В апреле 2022 года Минздрав представил предварительный проект перечня ЖНВЛП на 2023 год, составленный по итогам голосования специальной комиссии ведомства в октябре прошлого года и феврале 2022 года. В него ведомство планирует включить тедуглутид для терапии синдрома короткой кишки, лоноктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол, уже включенные в «14 ВЗН», ланаделумаб от наследственного ангионевротического отека, противовирусный препарат с МНН долутегравир+ламивудин, а также лекарства с МНН рамиприл (для терапии заболеваний сердца), брекспипразол (для лечения шизофрении) и противоопухолевый препарат с МНН паклитаксел+альбумин.

Фото: stomatologspb.ru Источник: Коалиция по готовности к лечениюФото: stomatologspb.ru vademec