Ученые создали не разрушающий здоровые клетки препарат против рака легких

Российские и польские ученые создали новый препарат для лечения рака легких, говорится в публикации журнала International Journal of Molecular Sciences. Коллектив ученых из Национального исследовательского университета «МИЭТ» и их польские коллеги синтезировали лекарство на основе цисплатина, оно замедляет и прекращать рост раковых клеток, при этом не подавляя жизнедеятельность здоровых клеток.

По словам авторов статьи, новое лекарство имеет простую процедуру применения. Препарат создан на основе органического комплекса.

«В основе разработки лежат молекулы органического лиганда, активной частью которых выступают комплексы металлов, такие как медь, цинк и кадмий. Мы усилили их свойства за счет физического осаждения наночастиц серебра. Анализ показал, что наибольшую противоопухолевую активность проявляют комплексы с кадмием», — приводят «Известия» слова доцента Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Сергея Дубкова.

Наночастицы серебра помогают средству проникать через мембрану раковой клетки и накапливаться в ее внутренних частях, разрушая изнутри. Эти частицы приводят к усилению действия комплекса против почти всех элементов клетки, включая митохондрии, ядро и эндоплазматическую сеть, пояснил Дубков.

Предполагается, что новый препарат будет обнаруживать раковые клетки с помощью технологий «умной» доставки, использующей так называемые адресные молекулы. Сейчас научный коллектив работает над дальнейшим усилением противоопухолевых свойств нового соединения. Сама разработка препарата ведется в рамках госпрограммы Минобрнауки «Приоритет-2030».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня рак легкого — самый распространенный вид рака у мужчин (у женщин — рак молочной железы). В 2020 году в мире было выявлено 2,21 млн случаев заболевания, умерли 1,8 млн пациентов с таким диагнозом (в России — около 27 тыс.). В России ежегодно регистрируется более 62 тыс. новых случаев заболевания, при этом на ранние стадии приходится лишь 30%.

gxpnews