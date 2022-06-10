В российских аптеках могут появиться термобелье и моющие средства

Депутаты Госдумы предложили поддержать на фоне санкций аптечные организации, расширив ассортимент нелекарственных средств. Соответствующий законопроект внесли депутаты Александр Петров, Олег Иванинский и Татьяна Кусайко.

В документе предлагается включить в аптечный ассортимент продукцию, предназначенную для поддержания здорового образа жизни, профилактики и гигиены: жвачки, термобелье, соки, нектары, моющие средства, спортивное питание и другие.

В настоящий момент аптечный ассортимент ограничен статьей закона об обращении лекарственных средств. Нормы позволяет аптекам наряду с лекарствами продавать медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены и ухода за больными, оптику, продукты диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни.

Однако, например, защитная маска не всегда является медицинским изделием и не разрешена к реализации аптеками, подчеркивают авторы инициативы. То же самое можно сказать о моющих и чистящих средствах с противомикробным эффектом.

«Значительная часть ассортимента входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на которые государством установлены предельные цены и предельные уровни торговых надбавок, не подлежащие пересмотру в сторону увеличения», — отмечают авторы законопроекта. Для сохранения ассортиментного предложения аптечным организациям необходимы дополнительные оборотные средства, добавляют они.

По мнению авторов инициативы, расширение ассортимента укрепит финансовую устойчивость аптек, а также позволит гражданам приобретать товары повседневного спроса в пешей доступности.

gxpnews