В США новые рецептурные препараты стоят дороже новинок предыдущих годов

Согласно исследованию, проведенному в США, новые рецептурные лекарства все чаще выпускаются по более высоким ценам, чем предыдущие новинки. Эта тенденция в ценообразовании Rx-препаратов опережает рост цен на другие медицинские услуги.

В США стартовые цены на новые Rx-лекарства увеличивались на 20% ежегодно в период с 2008 по 2021 год. Это имело катастрофические последствия для доступности лекарственной помощи пациентам. Необходимо разрешить Medicare вести переговоры о ценах на новые лекарства, как это делается в большинстве других стран с высоким уровнем дохода, передает Formulary Watch со ссылкой на исследование, опубликованное в Jama Network.

Тенденция роста цен на новые лекарства опережает рост цен на другие медицинские услуги. В то время как общественное внимание было сосредоточено на ежегодном повышении цен на существующие Rx-лекарства, рост стартовых цен также способствовал увеличению затрат системы здравоохранения, следует из аналитической записки авторов исследования.

Все это происходит потому, что Соединенные Штаты позволяют производителям лекарств «устанавливать цены настолько высокими, насколько они хотят», а затем позволяют им находиться на рынке в среднем от 12 до 17 лет без прямой конкуренции. США — единственная страна с высоким уровнем дохода, которая не договаривается о ценах на новые лекарства, резюмируют исследователи и предлагают эту практику поменять.

Екатерина Погонцева

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