Владимир Малинников назначен гендиректором «Зелдис Фарма»

Бывший глава компании «Магнит Фарма» Владимир Малинников назначен гендиректором «Зелдис Фарма». Ранее эту должность занимала Оксана Красных.

Бывший гендиректор «Магнит Фарма» и директор «Магнит Аптека» Владимир Малинников назначен генеральным директором «Зелдис Фарма». Об этом сообщает Vademecum, Малинников подтвердил «ФВ» новое место работы, отметив, что приступил к обязанностям с сегодняшнего дня. Этот пост ранее занимала Оксана Красных, которая проработала в компании с августа 2021 года.

В марте стало известно, что Малинников покинул должность гендиректора «Магнит Фарма» и директора «Магнит Аптека», которую занимал с февраля 2020 года. Компании возглавил вместо него Сергей Буйлов. С 2005 года Малинников работал в ЗАО «Центр внедрения «Протек», где прошел путь от регионального менеджера по продажам до первого заместителя генерального директора. Также занимал руководящие позиции в различных аптечных сетях, в том числе в «Ригла» и «Ультрафарм-М».

Артем Косенок

Руслан Мавлиханов

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