GSK объявила об успешных испытаниях вакцины для профилактики РСВ

Вакцина компании GSK от респираторно-синцитиального вируса (RSV, РСВ) успешно прошла последнюю стадию испытания с участием пожилых пациентов от 60 лет, сообщила компания. Результаты исследования фазы III, AReSVi 006, будут представлены в рецензируемой публикации и на пресс-конференции.

Британский производитель лекарств заявил, что рассчитывает направить регуляторам заявки на одобрение вакцины во второй половине 2022 года. Препарат GSK содержит рекомбинантный гликопротеиновый антиген в сочетании с запатентованным компанией адъювантом AS01. Этот адъювант уже используется с несколькими известными вакцинами GSK. Комбинация антигена и адъюванта может помочь преодолеть естественное возрастное снижение иммунитета, которое усложняет задачу защиты пожилых людей от респираторно-синцитиального вируса.

«Полученные недавно данные исследования фазы III, AReSVi 004, в котором изучались иммуногенность, безопасность и реактогенность вакцины-кандидата у пожилых людей, показали, что у участников в возрасте 60 лет и старше одна доза исследуемого препарата индуцировала сильные гуморальные и клеточные иммунные реакции, которые оставались выше довакцинальных уровней, по крайней мере в течение шести месяцев после введения препарата», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

РСВ является ведущей причиной пневмонии у детей ясельного возраста и пожилых людей, но разработка вакцины против этого заболевания на протяжении десятилетий не приводила к появлению эффективного препарата.

gxpnews