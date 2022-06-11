ФГБУ «ВНИИЗЖ» поставит в Индонезию вакцины против ящура

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») планирует отправить в Индонезию вакцины против ящура животных, сообщает пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Совещание по вопросу поставки провел директор ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Роман Рыбин. На нем также обсуждались организационные вопросы доставки ветеринарных препаратов.

По итогам встречи директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» выразил готовность обеспечить Индонезию необходимым количеством вакцины, а также уверил, что доставка будет осуществлена в установленные государством сроки.

В конце апреля 2022 года в стране была зафиксирована первая вспышка ящура. В связи с этим индонезийская сторона обратилась в ФГБУ «ВНИИЗЖ» как в референтную лабораторию МЭБ и референтный центр ФАО по ящуру с экстренным запросом на производство и поставку противоящурной вакцины.

gxpnews