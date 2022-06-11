В Белгородской области запустили доставку льготных лекарств на дом

В Старооскольском городском округе и Ивнянском районе Белгородской области в тестовом режиме запустили доставку льготных лекарств на дом, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

«Белгородская область стала первым регионом в России, внедряющим сервис доставки льготных лекарств на дом. В тестовом режиме его запустили в Старооскольском горокруге и Ивнянском районе», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Оформить доставку медикаментов на дом можно при обращении к лечащему врачу за рецептом на лекарства. После оформления положенные препараты доставляют на дом в течение пяти дней. С мая по июнь в Ивнянской центральной районной больнице выписали свыше 4200 рецептов на льготные препараты, около 50% из них включали отметку о привозе лекарств на дом.

К концу 2022 года сервис доставки льготных препаратов планируют запустить во всех районах Белгородской области. Как отмечал ранее первый заместитель главы региона Евгений Мирошников, на получение подобной услуги могут претендовать около 120 тысяч жителей области.

gxpnews