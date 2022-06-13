Минфин разрешил проводить госзакупки без привязки к предельным ценам

Министерство финансов РФ до конца 2022 года отменил привязку предельным ценам при проведении закупок для государственных нужд. Послабление затрагивает закупки в соответствии с 44-ФЗ, что распространяется на госзакупки для системы здравоохранения.

Принятые изменения позволят госзаказчикам на фоне существенных изменений цен на большинстве товарных рынков, продолжить осуществлять необходимые закупки, если фактическая цена единицы товара, работы и услуги превышает предельную цену, установленную ранее в ведомственном перечне нормируемых товаров, работ, услуг, указали в ведомстве.

Вышеуказанное временное правило не коснётся федеральных заказчиков в части нормативов цен на средства и услуги связи, планшеты, ноутбуки, а также транспортные средства. Для этой номенклатуры товаров и услуг, закупаемых федеральными заказчиками, на постоянной основе вводится механизм индексации установленного Правительством норматива цены.

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