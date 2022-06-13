Компания «Натива» изменила свое название

«Натива» сменила свое название. Ранее производитель передал почти все регдосье на препараты другим компаниям. Многие из них имеют общих владельцев, в том числе связанных с «Нативой».

Компания «Натива» изменила название, теперь она зарегистрирована как ООО «Спектр». Это следует из данных системы СПАРК.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, у «Нативы», как у держателя регистрационного удостоверения, остался один препарат — «Этосуксимид-натив». Действие его РУ закончится в январе 2024 года.

Кому переданы препараты

В качестве производителя «Натива» значится в регдосье на 36 препаратов.

Среди владельцев этих досье — «Фармстандарт — УфаВита», «Фармстандарт Лексредства», «Фармкомпания, «ФармМентал групп», «Аксельфарм», «Бисерно», «АРС», «Айвикс», «Скан Биотек Лимитед», «ФармаЭстика Мануфактуринг».

Например, «ФармМентал групп» владеет 32 регдосье на препараты, и все они перешли компании от «Нативы». Из них 20 препаратов сначала были переданы «Фармкомпании» в 2020 году, а уже в 2021 их переоформили на «ФармМентал групп». К тому же, у многих препаратов в названии осталось классическое окончание, указывающее на принадлежность к компании «Натива», например, «Пеницилламин-натив».

Размещенные в ГРЛС инструкции также подтверждают, что «Фармкомпания» получила три из пяти своих действующих препаратов от «Нативы» в 2020 году. Речь идет о лекарствах «Каспофунгин», «Эстролет» и «Беклометазон-аэронатив». В последних двух в качестве производителя также указан «Фармстандарт — УфаВита».

В декабре 2019 года АО «Фармстандарт» выкупило «Фармкомпанию» и ООО «Глобалхимфарм», которые принадлежали совладельцам «Нативы» Ирине Никифоровой и Михаилу Могутову. Сейчас 16,75% «Нативы» принадлежат ее генеральному директору Виталию Воронкову, следует из СПАРКа. Остальная доля — 83,25% принадлежат самому ООО «Спектр». Согласно закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», доля временно переходит к самой компании в случае выхода участников из состава учредителей.

«Натива» также передавала права на свой препарат «Нилотиниб-натив» компании «Мамонт Фарм». Таким образом производитель пытался обойти судебный запрет на выпуск препарата, который был выдан в споре с Novartis. И ему удалось это сделать — препарат выпускался до тех пор, пока Федеральная антимонопольная служба не выдала собственное решение, в котором признала нарушение в действиях «Мамонт Фарм».

Действие РУ на «Нилотиниб-натив» закончилось в октябре 2021 года. Согласно данным ГРЛС, у «Мамонт Фарм» нет действующих регистрационных удостоверений на препараты.

Связи компаний

Виталий Воронков возглавил «Нативу» летом 2021 года. Ранее, согласно СПАРКу, он был генеральным директором ООО «Репарт», которое в том числе занимается производством материалов для медицины и торговлей фармпродукцией.

Основной владелец «Репарта» — Николай Уваров, ему принадлежат 95% компании. Остальные 5% находятся у Марины Шафир. Уваров в свою очередь является совладельцем одновременно 24 компаний, десять из которых связаны с производством и торговлей фармпродукцией.

Помимо «Репарта» речь идет о компаниях «Аксельфарм», «Бисерно», «Биосурф», «Онкотаргет», «Ингал», «Онкон», «Нордик Кемикал», «Мироко», «ГТТ». Двумя последними Уваров владеет (95%) через компанию «Бона Фидес», специализирующуюся на деятельности в области права. Совладельцем «Бона Фидес» вместе с Уваровым является Александр Малин (5%) — бывший руководитель «Нативы». К тому же, Уваров раньше был гендиректором компании «Ф-Синтез» которая когда-то передала часть своих препаратов «Нативе».

У «Аксельфарм» и «Онкотаргет» те же владельцы: Уваров, Кирилл Голованов, Наталья Треушникова, а также Ростислав Олегович и Анастасия Олеговна Михайловы, которые могут являться детьми бывшего совладельца «Нативы» Олега Михайлова.

Олег Михайлов владел 41,75% «Нативы», но в октябре 2017 года бизнесмен продал этот пакет австрийской Fis Capital GmbH.

Ростислав и Анастасия Михайловы также владеют пакетами связанных с Уваровым компаний «Бисерно», «Ингал» и «Онкон».

«ФармМентал групп» с Уваровым связывает Треушникова, которая владеет 75% компании. Она также является совладельцем «Ингала» и компании «Биосурф». Оставшийся пакет «ФармМентал групп» принадлежит Юрию Шинину.

Шинин и Треушникова также партнеры в компании «Биосурф». Всего у компании пятеро владельцев, в том числе и бывший руководитель «Нативы» Малин.

Почти все упомянутые компании сотрудничают между собой по производству препаратов. К примеру, за «Аксельфарм» зарегистрированы шесть досье, где в качестве производителей значатся либо «Натива», либо «Онкотаргет», либо оба сразу, следует из ГРЛС.

Что касается «Бисерно», то препарат «Йодиксанол» для компании производит «Натива». Производство еще четырех препаратов, зарегистрированных за «Бисерно», было передано от «Нативы» компании «Фармментал групп».

«Натива» неоднократно участвовала в спорах с производителями оригинальных препаратов на предмет нарушения патента. Кроме судебных разбирательств с Novartis по нилотинибу российский производитель выступает ответчиком по иску Bayer о нарушении патента на сорафениб. В июне суд также удовлетворил иск компании Pfizer и запретил производство ввод в оборот препарата «Сунитиниб- натив».

Маргарита Грошева

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