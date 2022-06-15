Росздравнадзор сообщил о хищении дорогостоящего препарата во время перевозки

Росздравнадзор сообщил о краже при транспортировке 424 упаковок лекарственного препарата «Актемра». О хищении противоревматоидного препарата в особо крупном размере сообщила компания «Фармстандарт-УфаВИТА».

Росздравнадзор проинформировал рынок о случае хищения партии препарата тоцилизумаб для лечения ревматоидного артрита. Речь идет о 424 флаконах препарата «Актемра», концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 10 мл, флаконы (1)», «Чагай Фарма Мануфектуринг Ко. Лтд.», Япония. Инцидент произошел 18 апреля во время транспортировки, говорится в письме надзорного органа № 01и-657/22 от 10.06.2022.

О преступлении сообщил владелец товара — компания «Фармстандарт-УфаВИТА». Все упаковки похищенной продукции маркированы двухмерными кодами.

Препарат «Актемра» (тоцилизумаб) применяется для лечения различных видов ревматоидного артрита. По данным реестра цен ЖНВЛП, предельная отпускная цена данной дозировки — 18306,93 руб.

Таким образом, потери компании могут превысить 7,76 млн руб. Любой ущерб свыше 1 млн руб. в соответствии с Уголовным кодексом считается особо крупным размером. Виновники преступления могут быть привлечены к ответственности по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Надзорный орган просит сообщать обо всех случаях обращения данной серии лекарственного препарата представителям компании. Контакты указаны в письме регулятора.

Таисия Кубрина

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