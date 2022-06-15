Аналитики выявили у четверти продаваемых онлайн БАД отсутствие госрегистрации

Почти четверть БАД, реализуемых онлайн, не соответствуют российским стандартам – у них не оказалось регистрации. В составе 19% добавок обнаружены запрещенные в России и странах ЕАЭС вещества.

Почти четверть (24%) биологически активных добавок (БАД), продаваемых онлайн, не имеют государственной регистрации. В 19% случаев в составе продукции были обнаружены запрещенные в России или странах ЕАЭС вещества. В 17% случаев описание добавок вводило потребителя в заблуждение, обещая нереалистичные сроки достижения желаемого результата или эффекты. Самым распространенным нарушением стало отсутствие в карточках товара обязательной информации. Также встречались случаи продажи лекарственных средств под видом БАД. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

ЦСР проанализировал с 22 апреля по 18 мая этого года, а также во второй половине 2021 года площадки, у которых есть такая продукция в ассортименте. Экспертам удалось выявить на интернет-площадках свыше 9,4 тыс. предложений о продаже БАД с несоответствиями действующим в России требованиям.

ЦСР – некоммерческая организация, основанная в 1999 году. Занимается разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития российской экономики. В составе учредителей с 2018 года — Минэкономразвития. Совет ЦСР возглавляет министр экономического развития Максим Решетников, президент центра — Владислав Онищенко.

Как отмечается в исследовании, больше всего предложений небезопасных добавок нашлось на сайтах по продаже спортивного питания и товаров для здоровья. Объем опасной продукции возрос на 40% по сравнению с прошлогодним показателем. В информационных карточках товаров не указываются дозировка и состав либо их невозможно распознать, есть несоответствия в данных на упаковках. В негативной статистике отметились и крупнейшие маркетплейсы.

В мае пользователи соцсетей обнаружили доставку рецептурных лекарств на Wildberries, хотя их онлайн-продажа запрещена. В описании препаратов указано, что они относятся к категории БАД. Корреспонденту «ФВ» удалось сделать заказ препарата «Арепливир». По данным СМДЛП, как оказалось, он был продан еще в 2020 году.

В начале июня на встрече с представителями Ozon, Wildberries, Магнит, Delivery Club, Авито и ВКонтакте Росздравнадзор предостерег маркетплейсы от продажи рецептурных препаратов и призвал принять меры к продавцам, которые незаконно реализуют контрафактные и рецептурные препараты на их площадках.

Артем Косенок

pharmvestnik