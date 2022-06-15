Аптеки попросили дистрибьюторов взять кредит для возвращения прежних сроков отсрочки

В марте дистрибьюторы сократили отсрочки для аптечных сетей. Аптеки просят системообразующие предприятия взять льготное кредитование с целью вернуть прежние сроки оплаты.

Аптеки вынуждены «бегать» по банкам в срочном поиске средств для оплаты поставок из-за сокращенной отсрочки. Об этом они заявили на Всероссийской конференции «Обеспечение потребностей национального здравоохранения», прошедшей 8—9 июня.

Сети задались вопросом, почему дистрибьюторы не обратились в госорганы с целью получить льготное кредитование. «Я не знаю, как кредитовать аптечные сети. Их очень много и все разные. Но давайте кредитовать дистрибьюторов по льготным кредитам, вас в целом штук 10, и это будет легче», — заявил президент холдинга «Монастырев и Ко» Александр Монастырев.

Руслан Мавлиханов

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