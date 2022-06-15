Merck будет работать с Центром теоретической химии Малликена над проектами машинного обучения

Немецкая Merck будет разрабатывать методы машинного обучения для создания фармацевтических препаратов с помощью Рейнского университета Фридриха Вильгельма.

Немецкая компания Merck объявила о сотрудничестве с Центром теоретической химии Малликена при Рейнском университете Фридриха Вильгельма в Бонне (Германия). Программа сотрудничества запланирована на три года. Она будет сосредоточена на разработке новых инструментов для вычислительной химии, а также технологий для следующего поколения молекулярного машинного обучения.

«Недавние подвижки продемонстрировали влияние, которое молекулярное машинное обучение и искусственный интеллект в целом могут оказать на все области, связанные с химией, особенно на… открытие лекарственных средств… и разработку новых составов», — заявил глава отдела цифровой химии в Merck Ян Герит Бранденбург.

«Благодаря этому сотрудничеству мы вместе хотим разработать новые молекулярные технологии и вычислительные инструменты, которые помогут нам ускорить отбор кандидатных препаратов, открывать новые соединения и прогнозировать характеристики составов», — добавил он.

В течение следующих трех лет несколько аспирантов из Центра теоретической химии Малликена будут работать вместе с командой цифровой химии Merck, чтобы определить области создания фармацевтических препаратов, к которым можно применить методы молекулярного машинного обучения. Все методы и коды, разработанные в рамках программы, будут иметь открытый исходный код и таким образом принесут пользу всему научному сообществу.

Николай Соколов

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