Какие лекарства выпускают российские компании по контракту

Согласно исследованию «ФВ», проведенному с использованием данных AlphaRM, в России 179 производителей выпускают лекарства по заказу. Самый популярный контрактный препарат – антиоксидантное средство этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Для анализа взяты лекарства, обращавшиеся на рынке в 2021 году. По контракту производители выпускают лекарства как в стадии готовой лекарственной формы, так и на стадии вторичной упаковки. Лидируют по этому показателю «Р-Фарм» – 44 МНН для 15 компаний, «Фармстандарт» – 40 МНН для 18 компаний.

Есть производители, которые работают только с готовой лекарственной формой. Например, «Фармцентр ВИЛАР» выпускает 30 МНН по контракту, Армавирская биофабрика ­– 36.

«ФВ» насчитал 80 МНН, которые выпускают пять и более производителей. Лидером стал антиоксидантный препарат этилметилгидроксипиридина сукцинат, самое известное торговое наименование которого — «Мексидол». Это лекарство по заказу производят 17 компаний. На втором месте антибиотик левофлоксацин и 15 производителей, на третьем — сахароснижающий метформин и 13 «контрактников».

Елена Калиновская

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