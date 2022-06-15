Индонезия запускает общенациональную вакцинацию от ящура

Индонезия на этой неделе запустит общенациональную программу вакцинации скота. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Индонезии. Количество крупного рогатого скота, зараженного ящуром, выросло здесь до более чем 151 тысячи голов, пишет Reuters.

Некоторые вакцины прибыли в воскресенье, и вскоре последуют еще 800 тысяч доз, сказал Кунторо Бога Андри, представитель министерства. Сколько вакцин было получено до сих пор, неизвестно.

Он добавил, что правительство будет отдавать приоритет здоровым животным с высоким риском заражения в животноводческих центрах, а также коровам, содержащимся в мелких фермерских хозяйствах.

Болезнь была обнаружена в 18 из 34 провинций страны, при этом количество зараженного скота быстро растет с 20 тысяч голов менее месяца назад.

Болезнь легко передается и вызывает поражения и хромоту у крупного рогатого скота, овец, коз и других парнокопытных животных, но не поражает людей.

Правительство стремится импортировать 3 млн доз вакцины от этой болезни от производителей во Франции, Австралии, Бразилии и Новой Зеландии, несмотря на то что министр сельского хозяйства выразил предпочтение местным вакцинам, производство которых ожидается к концу августа.

Как стало известно ранее, ФГБУ «ВНИИЗЖ» поставит в Индонезию вакцины против ящура.

gxpnews