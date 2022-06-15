В Китае одобрили применение тислелизумаба компании BeiGene в терапии рака носоглотки

Китайский медицинский регулятор одобрил tislelizumab (тислелизумаб) компании BeiGene в сочетании с химиотерапией в качестве лечения первой линии пациентов с рецидивирующим или метастатическим раком носоглотки (NPC), сообщает Pharmaceutical Technology.

Ингибитор белка запрограммированной гибели клеток (PD-1) тислелизумаб способствует обнаружению и уничтожению опухолей иммунными клетками организма. Препарат одобрен уже для девяти показаний в Китае.

Решение регулятора основано на данных рандомизированного двойного слепого клинического исследования III фазы RATIONALE 309. В испытаниях анализировались безопасность и эффективность комбинированной терапии. Исследование достигло первичной конечной точки выживаемости без прогрессирования заболевания (ВБП) при промежуточной оценке.

Согласно обновленным оценкам эффективности при медиане наблюдения в 15,5 месяцев, тислелизумаб в сочетании с химиотерапией привел к клинически значимому улучшению ВБП по сравнению с плацебо и химиотерапией у пациентов с NPC. Кроме того, группа тислелизумаба демонстрировала положительную тенденцию в отношении общей выживаемости (ОВ) и улучшения времени до прогрессирования заболевания или смертности после терапии следующей линии (ВБП2).

В ходе исследования профиль безопасности тислелизумаба в сочетании с химиотерапией оказался в целом удовлетворительным и соответствовал профилю безопасности.

gxpnews