Заместителя главы Минздрава Челябинской области перевели под домашний арест

Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову – он переведен из СИЗО под домашний арест (до 16 августа). Чиновника обвиняют в способствовании заключению госконтрактов на поставку компьютерных томографов по завышенной стоимости, что привело к хищению из регионального бюджета 63 млн рублей. Параллельно стало известно, что в Челябинске задержали гендиректора ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву, подозреваемую в мошенничестве при поставке указанного медоборудования.

О смягчении меры пресечения для Кузнецова сообщила консультант Тракторозаводского суда Ирина Савинкова. Информации, почему было принято такое решение, в суде не предоставили. Ранее Кузнецов, с февраля 2022 года находившийся под стражей, неоднократно пытался оспорить свое содержание в СИЗО и изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд ходатайства не удовлетворял. Так, в апреле срок содержания под стражей чиновника был продлен до 27 июня.

Замминистра задержали 18 февраля 2022 года. Тогда сотрудники УФСБ совместно с региональным управлением СК РФ провели на его рабочем месте обыски и изъяли документы. Кузнецов обвиняется по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что Александр Кузнецов с 1 марта по 29 июля 2020 года якобы использовал служебные полномочия и, «вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью хищения, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа руководства ЗАО «Медсервис-Регион», а также аффилированных с ним лиц, среди которых ООО «Регион-Сервис», ООО «Медпроект-Зауралье», ООО «Урал Мед Резерв», заключил госконтракты на поставку томографов Optima CT540 по нацпроекту «Здравоохранение» на общую сумму 141 млн рублей.

В частности, контракт с ООО «Урал Мед Резерв» был заключен на 47 млн рублей, с ООО «Регион-Сервис» – на 47,5 млн рублей, а с ООО «Медпроект-Зауралье» – на 46,5 млн рублей. В СК уточнили, что при оплате медицинского оборудования по завышенной стоимости фигуранты «в результате совместных преступных действий» похитили из регионального бюджета 63 млн рублей.

По данным «Коммерсантъ-Южный Урал», 13 июня в челябинском аэропорту задержали генерального директора ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву. Изначально она фигурировала в деле в качестве свидетеля, но теперь следствие планирует предъявить ей обвинение в мошенничестве. Уточняется, что показания против нее дал Александр Кузнецов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Медсервис-регион» было зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Компания на 100% принадлежит гражданам РФ, имена владельцев не раскрываются. Выручка юрлица в 2021 году составила 937,7 млн рублей, чистая прибыль – 10,1 млн рублей.