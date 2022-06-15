Владелец «Медтрейда» оштрафован на 94 млн рублей за дачу взятки при поставке медоборудования

Суд также на ближайшие пять лет лишил Павла Рогача права занимать руководящие должности в компаниях.
Как следует из фабулы дела, в начале февраля 2021 года Павел Рогач через своих сотрудников, выступивших посредниками, предложил министру закупок Пермского края Алексею Зарубину денежное вознаграждение в обмен на помощь в участии на аукционах при поставке медоборудования. Однако чиновник обратился в правоохранительные органы.
Дальнейшее взаимодействие между сотрудниками Минзакупок и представителями дистрибьютора шло под контролем оперативников регионального ФСБ. В конце февраля 2021 года стороны договорились о передачи взятки в размере 10% от общей цены контракта по поставке трех передвижных рентгеновских аппаратов. В конце апреля 2021 года компания «Медтрейд» стала победителем аукциона на общую сумму 23,49 млн рублей, а посредники – руководитель отдела регионального развития Евгений Кравченко и ведущий менеджер компании Игорь Нехорошков – были задержаны в кабинете сотрудника министерства с первой половиной суммы (1,2 млн рублей). Оставшуюся часть планировалось передать после полной оплаты контракта.
Менеджеры дистрибьютора дали признательные показания и в апреле 2022 года были приговорены к штрафам в 1,2 млн и 1,25 млн рублей за посредничество при попытке передачи взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В отношении гендиректора и совладельца «Медтрейда» Павла Рогача было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он был задержан в начале июня 2021 года и помещен в СИЗО. Затем дело в отношении предпринимателя было выделено в отдельное производство – в августе 2021 года он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а в октябре 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест.
Компания «Медтрейд» заняла 11-ю строчку в ТОП100 поставщиков медизделий на рынке госзаказа в 2020 году по версии Аналитического центра Vademecum с объемом поставок 2,422 млрд рублей. Среди основных заказчиков – Росгвардия, Минздрав Оренбургской области, Петропавловск-Камчатская городская больница №1.
Фото: yandex.ru