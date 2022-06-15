Владелец «Медтрейда» оштрафован на 94 млн рублей за дачу взятки при поставке медоборудования

Ленинский районный суд Перми приговорил владельца и гендиректора санкт-петербургского дистрибьютора ООО «Медтрейд» Павла Рогача к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 93,9 млн рублей по обвинению в даче взятки в 1,17 млн рублей чиновнику Министерства закупок Пермского края при поставке передвижных рентгеновских аппаратов. Адвокат обвиняемого сообщила, что не намерена обжаловать приговор. Ленинский районный суд Перми приговорил владельца и гендиректора санкт-петербургского дистрибьютора ООО «Медтрейд» Павла Рогача к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 93,9 млн рублей по обвинению в даче взятки в 1,17 млн рублей чиновнику Министерства закупок Пермского края при поставке передвижных рентгеновских аппаратов. Адвокат обвиняемого сообщила, что не намерена обжаловать приговор.

Суд также на ближайшие пять лет лишил Павла Рогача права занимать руководящие должности в компаниях.

Как следует из фабулы дела, в начале февраля 2021 года Павел Рогач через своих сотрудников, выступивших посредниками, предложил министру закупок Пермского края Алексею Зарубину денежное вознаграждение в обмен на помощь в участии на аукционах при поставке медоборудования. Однако чиновник обратился в правоохранительные органы.

Дальнейшее взаимодействие между сотрудниками Минзакупок и представителями дистрибьютора шло под контролем оперативников регионального ФСБ. В конце февраля 2021 года стороны договорились о передачи взятки в размере 10% от общей цены контракта по поставке трех передвижных рентгеновских аппаратов. В конце апреля 2021 года компания «Медтрейд» стала победителем аукциона на общую сумму 23,49 млн рублей, а посредники – руководитель отдела регионального развития Евгений Кравченко и ведущий менеджер компании Игорь Нехорошков – были задержаны в кабинете сотрудника министерства с первой половиной суммы (1,2 млн рублей). Оставшуюся часть планировалось передать после полной оплаты контракта.

Менеджеры дистрибьютора дали признательные показания и в апреле 2022 года были приговорены к штрафам в 1,2 млн и 1,25 млн рублей за посредничество при попытке передачи взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В отношении гендиректора и совладельца «Медтрейда» Павла Рогача было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он был задержан в начале июня 2021 года и помещен в СИЗО. Затем дело в отношении предпринимателя было выделено в отдельное производство – в августе 2021 года он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а в октябре 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест.

Компания «Медтрейд» заняла 11-ю строчку в ТОП100 поставщиков медизделий на рынке госзаказа в 2020 году по версии Аналитического центра Vademecum с объемом поставок 2,422 млрд рублей. Среди основных заказчиков – Росгвардия, Минздрав Оренбургской области, Петропавловск-Камчатская городская больница №1.