В США препарат от COVID-19 одобрили для лечения облысения

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 13 июня выдало разрешение на применение препарата Олумиант (барицитиниб) от Eli Lilly для терапии очаговой алопеции (облысения). Он стал первым лекарственным средством, одобренным в США по этому показанию. Ранее Олумиант применялся для лечения COVID-19. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 13 июня выдало разрешение на применение препарата Олумиант (барицитиниб) от Eli Lilly для терапии очаговой алопеции (облысения). Он стал первым лекарственным средством, одобренным в США по этому показанию. Ранее Олумиант применялся для лечения COVID-19.

Решение FDA основано на результатах двух клинических исследований, показавших, что в группах, которые ежедневно принимали препарат в дозировке 2 или 4 мг, к 36-й неделе было значительно больше участников с 80% волосяного покрова головы по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Наиболее распространенные побочные эффекты, связанные с применением Олумианта, – инфекции верхних дыхательных путей, головная боль, акне, гиперлипидемия (повышение уровня холестерина), инфекции мочевыводящих путей, повышение уровня печеночных ферментов, усталость, тошнота, анемия и увеличение веса.

Первое показание, по которому FDA одобрило Олумиант (в 2018 году), – ревматоидный артрит. В мае 2022 года американский регулятор разрешил применять препарат для терапии COVID-19 у взрослых госпитализированных пациентов.

Алопеция – аутоиммунное заболевание, следствием которого является выпадение волос. В США это заболевание ежегодно диагностируют более чем у 300 тысяч граждан.

В России Олумиант с осени 2021 года входит во Временные методические рекомендации по профилактике, лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения одобрила применение Олумианта для лечения пациентов с COVID-19 в январе 2022 года.