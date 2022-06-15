Кассационный суд отменил решение о снижении штрафа в 3,6 млн руб. участнику картеля

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без удовлетворения иск ООО «Тривес Трейд» о признании незаконным постановления ФАС России о наложении штрафа. Ранее компании удалось добиться снижения размера санкции на 2 млн руб. Однако ФАС обжаловала этот судебный акт.

Арбитражный суд Северо-Западного округа удовлетворил кассационную жалобу ФАС России, оставив без удовлетворения иск ООО «Тривес Трейд». За участие в картельном соглашении на рынке ортопедических изделий компании предстоит заплатить штраф в том размере, в котором он был назначен антимонопольной службой, — 3,6 млн руб. Соответствующее постановление опубликовано в системе «Мой арбитр». Ранее суд первой инстанции снизил санкцию до 1,5 млн руб., а апелляционный — поднял до 2,8 млн руб.

На ООО «Тривес Трейд» и еще пять фирм в ФАС России пожаловался индивидуальный предприниматель из Астрахани. Он указал, что компании тщательно следят за тем, чтобы розничные продавцы ортопедических товаров, включая аптеки, вели торговлю по «рекомендованным» ценам. Тем, кто выставлял более низкую цену, переставали поставлять товар, а тем, кто придерживался «рекомендации», давали скидки.

ФАС признала четыре компании виновными в нарушении закона о защите конкуренции и оштрафовала их на сумму более 31 млн руб. В августе 2021 года три участника картельного соглашения исполнили выданные им предписания и выплатили штрафы. А «Тривес Трейд» попытался через суд признать незаконным постановление ФАС о наложении штрафа в 3,6 млн руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично требование удовлетворил: штраф уменьшил до 1,5 млн руб. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд этот судебный акт отменил и установил новый размер санкции — в 2,8 млн руб. Такое решение не удовлетворило ни истца, ни ответчика, и они воспользовались правом обжалования в кассационном порядке.

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал правоту ФАС и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций.

«В соответствии со Стратегией развития экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента № 208, предотвращение картельных сговоров является основной задачей государства в сфере экономики, — напомнил кассационный суд. — Картельные сговоры являются самыми серьезными нарушениями антимонопольного законодательства, за которые помимо административной предусмотрена уголовная ответственность по статье 178 Уголовного кодекса РФ».

«Ухудшение текущего финансового положения организации не может снижать ответственность за предшествующее поведение, свидетельствующее о получении значительных незаконных экономических преимуществ, — сказано в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 июня. — Снижение административного штрафа в данном конкретном случае не отвечает принципу соразмерности, не обеспечит основной цели административной ответственности — общей и частной превенции, предупреждения совершения новых правонарушений, поскольку размер штрафа не будет обладать должным сдерживающим эффектом».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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