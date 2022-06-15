FDA одобрило первый препарат от очаговой алопеции от Eli Lilly

FDA одобрило «Олумиант» от Eli Lilly в качестве первой терапии для лечения очаговой алопеции. Ранее препарат был одобрен против ревматоидного артрита, атопического дерматита и для некоторых пациентов с COVID-19.

Американский регулятор FDA одобрил «Олумиант» от Eli Lilly в качестве первой системной терапии для лечения очаговой алопеции. Об этом сообщается на сайта агентства.

Алопеция представляет собой аутоиммунное заболевание, которое заставляет иммунитет организма атаковать собственные волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос. «Олумиант» блокирует активность ферментов, вызывающих воспаление.

Два исследования препарата продемонстрировали, что 22% (в первом КИ) и 17% (во втором КИ) пациентов, принимавших 2 мг «Олумианта» в день, и 35% и 32% пациентов, принимавших 4 мг «Олумианта», имели не менее 80% волосяного покрова головы к 36 неделе лечения по сравнению с 5% и 3% среди тех, кто принимал плацебо.

Наиболее распространенные побочные эффекты от применения препарата включают инфекции верхних дыхательных путей, головную боль, акне и высокий уровень холестерина.

Препарат был одобрен в 2018 году для лечения тяжелого активного ревматоидного артрита и уже в этом году получил новое показание для лечения COVID-19 у некоторых госпитализированных взрослых пациентов. Также препарат одобрен для лечения атопического дерматита. Eli Lilly подала заявку на одобрение против алопеции в конце 2021 года.

В недавнем интервью президент отдела иммунологии Eli Lilly Патрик Йонссон заявил, что препарат против очаговой алопеции станет хорошим дополнением к портфолио компании. «У нас есть опыт в дерматологии как с точки зрения разработки…, так и с точки зрения взаимодействия с клиентами», — пояснил он.

По оценкам Eli Lilly, примерно 147 млн человек во всем мире страдают или будут страдать алопецией, причем от 700 тыс. до 900 тыс. человек имеют тяжелую форму заболевания.

Николай Соколов

pharmvestnik