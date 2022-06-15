Россия предлагает Боливии проекты по производству вакцин и лекарств

Российские компании предлагают Боливии проекты по производству вакцин и лекарственных препаратов. Об этом сообщил посол Российской Федерации в латиноамериканской стране Михаил Леденев.

«У нас есть различные предложения от российских компаний как по производству вакцин, так и по продаже и производству лекарств в Боливии», – цитирует Леденева РИА Новости.

По словам посла, эти предложения сейчас обсуждаются.

Как стало известно ранее, ЕС подписал контракт с Bavarian Nordic на поставку 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян.

gxpnews