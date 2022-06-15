ГД приняла во II чтении законопроект о поставках плазмы крови для лекарств

Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 14 июня, приняла во втором чтении законопроект, который направлен на расширение возможности поставок донорской крови производителям медикаментов.

Кабмин внес документ в ГД в апреле. Предложено принять поправки в законы о донорстве крови и ее компонентов и о государственно-частном партнерстве в Российской Федерации. Предлагается введение механизма передачи плазмы крови для производства лекарств, чтобы увеличить объем «отечественного производства лекарственных препаратов из плазмы, отнесенных к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам».

«Законопроект предусматривает, что плазма крови может быть передана для производства лекарственных средств не только медицинским организациям, но и производителям лекарственных средств, не относящимся к медицинским организациям», – гласит пояснительная записка к документу.

Поправки в ранее принятые федеральные законы позволят направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Отечественные производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами.

Как стало известно ранее, законопроект запрещает вывозить донорскую кровь, ее компоненты и плазму, полученную в России, за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью.

«Согласно поправкам ко второму чтению, закон „О донорстве крови и ее компонентов” предлагается дополнить статьей, позволяющей производителям донорской крови заключать договоры о совместном развитии инфраструктуры субъекта обращения донорской крови и ее компонентов с организациями, входящими в соответствующий перечень, а также напрямую с Российской Федерацией или субъектом РФ, от имени которых выступает учредитель организации. В законе будет прописан порядок заключения такого соглашения, а также нормы его действия. Срок действия соглашения не может превышать 15 лет. При этом срок исполнения производителем обязательств по оснащению, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта соглашения не может превышать трех лет, указывается в поправках».

gxpnews