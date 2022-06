Кассационный суд отменил решение о снижении штрафа в 3,6 млн руб. участнику картеля В США препарат от COVID-19 одобрили для лечения облысения » The Lancet: препарат от AstraZeneca снижал риск развития тяжелого течения COVID-19 Препарат Evusheld на основе моноклональных антител tixagevimab и cilgavimab, разработанный англо-шведской AstraZeneca, снижал риск прогрессирования COVID-19 и летального исхода по сравнению с плацебо. Вероятность благоприятного исхода повышалась при применении Evusheld на более ранних стадиях заболевания. Предварительные результаты III фазы КИ Evusheld, получившего название TACKLE, опубликованы в приложении Respiratory Medicine журнала The Lancet. Препарат Evusheld на основе моноклональных антител tixagevimab и cilgavimab, разработанный англо-шведской AstraZeneca, снижал риск прогрессирования COVID-19 и летального исхода по сравнению с плацебо. Вероятность благоприятного исхода повышалась при применении Evusheld на более ранних стадиях заболевания. Предварительные результаты III фазы КИ Evusheld, получившего название TACKLE, опубликованы в приложении Respiratory Medicine журнала The Lancet. Согласно результатам КИ, однократное введение препарата в дозировке 600 мг в течение трех дней с момента появления симптомов коронавирусной инфекции снижало риск прогрессирования заболевания и летального исхода на 88%, а применение Evusheld в течение пяти дней с момента появления симптомов – на 67%. Нежелательные явления чаще возникали в группе плацебо, чем в группе пациентов, получивших терапию моноклональными антителами (36% и 29% соответственно). Наиболее распространенным нежелательным явлением была пневмония, возникшая у 49 добровольцев (11%) в группе плацебо и у 26 участников (6%) в группе исследуемого препарата. Исследование TACKLE проводилось в 95 медцентрах Бразилии, Чехии, Германии, Венгрии, Италии, Японии, Мексики, Аргентины, Перу, Польши, России, Испании, Украины, Великобритании и США. Всего в нем принимали участие 903 человека старше 18 лет, проходящие амбулаторное лечение с легким и среднетяжелым течением COVID-19, симптомы которого наблюдались в течение семи или менее дней. Приблизительно 13% участников исследования были старше 65 лет. Кроме того, 90% добровольцев имели коморбидные и иные состояния, которые являются факторами риска развития тяжелой формы COVID-19, включая онкологические заболевания, сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания легких, бронхиальную астму, сердечно-сосудистые заболевания или иммуносупрессию. Наблюдение за участниками будет продолжаться в течение 15 месяцев. В декабре 2021 года FDA одобрило экстренное применение препарата Evusheld для доконтактной профилактики COVID-19. В январе 2022 года Минздрав РФ также выдал разрешение на экстренное использование препарата Evusheld для профилактики COVID-19 в условиях пандемии. В марте EMA разрешило применять препарат AstraZeneca для терапии заболевания.

Фото: chemrar.ru vademec