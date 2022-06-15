«Фармасинтез» начнет выпускать гормональные препараты в Тюменской области

Планируется, что на семи производственных линиях будет выпускаться около 1 млрд упаковок лекарств в год. Это позволит заместить до половины объема российского рынка гормональных препаратов, которые сегодня по большей части импортируются в РФ из других стран.
На предприятии планируется выпускать препараты более чем по 30 МНН в различных лекарственных формах.
К третьему кварталу 2023 года компания «Фармасинтез» за 700 илн рублей также планирует запустить производство парентерального питания на своем заводе «Ист-Фарм» в Приморском крае. Кроме того, там будут производить снотворное средство для внутривенного введения с МНН пропофол.
В июне 2021 года «Ист-Фарм» и правительство Калужской области также подписали соглашение о строительстве фармацевтического завода по производству парентерального питания в Боровском районе региона на территории особой экономической зоны «Калуга». Предварительно сумму инвестиций в строительство предприятия оценили в 2 млрд рублей.
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