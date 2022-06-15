«Фармасинтез» начнет выпускать гормональные препараты в Тюменской области

Группа компаний «Фармасинтез» запустит производство гормональных препаратов на своем заводе в Тюменской области летом 2022 года. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей. На производственной площадке будет 480 рабочих мест. Об этом 10 июня рассказал генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов. Группа компаний «Фармасинтез» запустит производство гормональных препаратов на своем заводе в Тюменской области летом 2022 года. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей. На производственной площадке будет 480 рабочих мест. Об этом 10 июня рассказал генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов.

Планируется, что на семи производственных линиях будет выпускаться около 1 млрд упаковок лекарств в год. Это позволит заместить до половины объема российского рынка гормональных препаратов, которые сегодня по большей части импортируются в РФ из других стран.

На предприятии планируется выпускать препараты более чем по 30 МНН в различных лекарственных формах.

К третьему кварталу 2023 года компания «Фармасинтез» за 700 илн рублей также планирует запустить производство парентерального питания на своем заводе «Ист-Фарм» в Приморском крае. Кроме того, там будут производить снотворное средство для внутривенного введения с МНН пропофол.

В июне 2021 года «Ист-Фарм» и правительство Калужской области также подписали соглашение о строительстве фармацевтического завода по производству парентерального питания в Боровском районе региона на территории особой экономической зоны «Калуга». Предварительно сумму инвестиций в строительство предприятия оценили в 2 млрд рублей.