Евросоюз закупит 110 тыс. вакцин от обезьяньей оспы у Bavarian Nordic

Евросоюз закупит 110 тыс. доз вакцины против обезьяньей оспы у датской компании Bavarian Nordic. Препарат пока не одобрен в ЕС по этому показанию.

Европейский союз подписал соглашение с Bavarian Nordic на поставку около 110 тыс. доз вакцин против обезьяньей оспы, сообщает Reuters. Вакцины закупят на средства Евросоюза и будут поставлять в страны ЕС, заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Препарат распределят в зависимости от тяжести ситуации в конкретных странах.

Вакцина датской биотехнологической компании Bavarian Nordic, известная как Imvanex в Европе и Jynneos в США, одобрена для лечения оспы. Еврокомиссия заявила, что препарат пока не разрешен в ЕС для использования против обезьяньей оспы. «Однако вакцина против оспы также защищает людей от обезьяньей оспы», — заявили там.

Еврокомиссия объявила, что медицинский регулятор Евросоюза ведет переговоры с Bavarian Nordic о скорейшем одобрении средства против обезьяньей оспы.

Поставки начнутся немедленно и будут завершены в ближайшие месяцы, говорится в сообщении компании. Она повысила прогноз на финансовые итоги этого года после того, как ей удалось заключить сделку с Евросоюзом и ряд других более мелких соглашений на поставку своей вакцины, к примеру, с Испанией и Германией.

Еврокомиссия заявила, что около 900 случаев оспы обезьян было зарегистрировано в 19 странах ЕС, а также в Норвегии и Исландии. Эти страны также будут иметь право на получение вакцин, хотя они не являются членами ЕС.

Николай Соколов

pharmvestnik