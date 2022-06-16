В AIPM указали на необходимость упростить процедуру приведения досье в соответствие с ЕАЭС

Процедуру приведения регистрационных удостоверений на препараты в соответствие с правилами Евразийского экономического союза необходимо упростить. Иначе производители не успеют гармонизировать все досье до окончания переходного периода — 2025 года. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ФВ».

Текущий процесс приведения в соответствие стал практически идентичным первичной регистрации по правилам Союза, указал Шипков. «Мы не создадим ни экспортный, ни фармацевтический потенциал в установленные сроки до 2025 года, если мы кардинально не упростим процедуру приведения в соответствие», — отметил глава AIPM.

По мнению Шипкова, подтверждение сертификата GMP правилам Евразийского союза должно быть основанием для «автоматического или полуавтоматического» вхождения в реестр ЕАЭС. «И далее предоставим бизнесу возможность в процессе рутинного приведения в соответствие или внесения изменений доработать все остальные механизмы», — отметил Шипков.

AIPM готова направить свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию, добавил глава ассоциации.

Предложение поддерживают и в Казахстане. Об этом во время дискуссии сообщила президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности республики Марина Дурманова.

Маргарита Грошева

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